Simeone verso il Torino, Pisa ora pronto a chiudere per Nzola

Il prossimo attaccante del Pisa potrebbe essere M’Bala Nzola: i nerazzurri sono pronti a chiudere per l’angolano

Dopo i colpi Aebischer e Cuadrado il Pisa non ha intenzione di fermarsi, e punta a migliorare ancor di più la propria rosa per la stagione da neopromossa in Serie A.

I nerazzurri sono infatti alla ricerca di un attaccante titolare, e ora che Simeone è molto vicino al Torino sono pronti a chiudere per M’Bala Nzola della Fiorentina.

Negli scorsi giorni i due club erano vicini a raggiungere l’accordo sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, e adesso l’operazione potrebbe concretizzarsi.

L’attaccante potrebbe dunque lasciare la Fiorentina ma rimanere in Italia, dopo l’esperienza al Lens in cui ha segnato 7 gol in 24 partite.