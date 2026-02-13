Pisa, Semper e Scuffet infortunati: contro il Milan giocherà il terzo portiere Nícolas
Con Scuffet e Semper infortunati, dal 1′ contro il Milan il Pisa potrebbe schierare il terzo portiere Nícolas
Possibile novità nell’undici iniziale del Pisa per l’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A contro il Milan. Oscar Hiljemark dovrà fare a meno di primo e secondo portiere.
Scuffet e Semper sono entrambi alle prese con un infortunio, motivo per cui l’allenatore svedese schiererà il terzo portiere Nícolas. Si tratta di un classe 1987 di nazionalità brasiliana, arrivato a Pisa nel 2021 dopo l’ultima esperienza alla Reggina.
Di seguito i convocati per la sfida contro il Milan: Rosen Bozhinov, Samuele Angori, Antonio Caracciolo, Simone Canestrelli, Mehdi Leris, Malthe Hojholt, Henrik Meister, Matteo Tramoni, Juan Cuadrado, Nicolas Andrade, Ebenezer Akisankiro, Idrissa Toure’, Rafiu Durosinmi, Samuel Iling-Junior, Michel Aebischer, Calvin Stengs, Francesco Coppola, Matteo Luppichini, Stefano Moreo, Arturo Calabresi, Tommaso Guizzo, Felipe Loyola, Gabriele Piccinini, Filip Stojilkovic, Lucas Lorran.
Questa, invece, la probabile formazione rossonera: MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku (gli aggiornamenti)