Chi è Nicolas Andrade, il terzo portiere del Pisa in campo contro il Milan

Dopo gli infortuni di Scuffet e Semper sarà Nicolas Andrade a difendere la porta del Pisa contro il Milan

Occasioni. Tenere alto il morale e farsi trovare pronti. Questo è il compito del terzo portiere. Un mestiere che sta vivendo per la prima volta in carriera Nicolas Andrade. Classe 1988, il brasiliano ha accettato in estate, una volta scaduto il proprio contratto con il Pisa, di accettarne uno nuovo, con questo nuovo ruolo.

Mettere a disposizione della squadra il proprio carisma, la propria esperienza. Questo il compito di Nicolas, che all’interno dello spogliatoio del Pisa è il terzo giocatore con più longevità, al pari di Touré, essendo arrivato nell’estate del 2021. Prima di lui attualmente in rosa ci sono solamente Marin (2018) e Caracciolo (2020).

Poi, ci sono le fatalità. Come quella che vede prima Semper e poi Scuffet infortunarsi. Se il croato risulta fuori da qualche settimana a causa di un problema al ginocchio, l’assenza del friulano costringe Nicolas a tornare in campo. E a farlo non in una gara qualunque, bensì contro il Milan di Allegri, secondo in classifica.

A trentasette anni Nicolas ritrova la Serie A, 1937 giorni dopo l’ultima volta, quando con la maglia dell’Udinese sfidò la Fiorentina nella sconfitta per 3-2.

Nicolas, una nuova occasione a trentasette anni in Serie A

Nicolas Andrade ha giocato quasi la totalità della sua carriera in Italia. Arrivato nel 2010, giovanissimo, al Verona, oltre a quella gialloblù ha vestito le maglie del Lanciano, Trapani, Udinese, Reggina e Pisa collezionando anche trentanove presenze in massima serie tra Verona e Udine, oltre che 235 in Serie B.

A Pisa, arrivato nel 2021, ha vissuto tre stagioni da titolare, sfiorando la promozione il primo anno, concluso con la finale persa contro il Monza. Quindi, dall’estate scorsa con l’arrivo di Semper ha modificato il suo ruolo a quello di vice. Inzaghi lo ha fatto scendere solamente due volte in campo nella sua avventura nerazzurra: una volta in Coppa Italia, nella gara persa contro il Cesena, quindi in occasione dell’ultima giornata di campionato contro la Cremonese.

Adesso, per Nicolas Andrade una nuova opportunità in Serie A a trentasette anni compiuti, contro il Milan, davanti al proprio pubblico. Con l’obiettivo di farsi trovare pronto, come deve essere un terzo portiere. Per ogni necessità.