Pisa-Milan, Rabiot espulso per proteste: la ricostruzione

Adrien Rabiot espulso per proteste: la ricostruzione di cos’è accaduto in Pisa-Milan

Termina anzitempo la partita di Adrien Rabiot contro il Pisa. Il centrocampista francese è stato espulso dall’arbitro Fabbri nel corso dei quattro minuti di recupero della partita della Cetilar Arena, con il Milan in vantaggo sul 2-1.

Un fallo al limite dell’area su Piccinini ha portato il direttore di gara a estrarre il giallo. Una decisione non apprezzata da Rabiot, che si è prolungato nelle proteste. Qualche parola di troppo è volata, e così il direttore di gara lo ha ammonito per la seconda volta in pochi secondi.

Proprio Rabiot, che a inizio ripresa aveva trovato anche il gol del momentaneo 2-0 poi annullato per tocco di mano di Fullkrug, era diffidato. Rossoneri che quindi dovranno aspettare adesso la decisione del giudice sportivo a inizio della prossima settimana.

Poco prima, anche la sostituzione di Niclas Fullkrug. Allegri prima lo inserisce al 45′, poi lo tira fuori. Dura meno di un tempo la partita del tedesco contro il Pisa. Il centravanti è il sacrificato dell’allenatore rossonero per difendere il vantaggio alla Cetilar Arena dopo il gol di Modric.

Fullkrug era entrato nel corso dell’intervallo al posto di Nkunku, e dopo sessanta secondi di gioco aveva trovato anche l’assist per Rabiot. Il gol, però, è stato annullato per un tocco di mano sul controllo.