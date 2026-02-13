Pisa-Milan, le formazioni ufficiali

Le scelte di Hiljemark e Allegri per Pisa-Milan

Dopo non aver giocato l’ultimo turno di campionato e a dieci giorni dall’ultima partita, il Milan torna in campo.

La sfida col Pisa apre la 25ª giornata, turno sulla carta favorevole per i rossoneri, visti gli scontri diretti Inter-Juve e Napoli-Roma.

Hiljemark, alla seconda panchina, deve invece invertire la rotta del sua Pisa. I nerazzurri sono stati finora un avversario solido per ogni squadra, ma hanno vinto una sola partita dall’inizio del campionato.

Questo genere di partite sono quelle che il Milan ha maggiormente sofferto e quindi il Pisa spera in un colpo ancora più grosso di quello dell’andata ,quando i toscani avevano portato a casa un 2-2 da San Siro.

Le formazioni ufficiali

PISA (3-4-3): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Aebischer, Loyola, Angori; Moreo, Stojilkovic, Tramoni. Allenatore: Oscar Hiljemark

A disposizione: Luppichini, Guizzo, Leris, Hojholt, Meister, Cuadrado, Akinsanmiro, Durosinmi, Iling jr, Stengs, Coppola, Calabresi, Piccinini, Lorran.

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri

A disposizione: Terracciano, Pittarella, Estupinan, Ricci, De Winter, Fullkrug, Leao, Pulisic, Odogu, Jashari

Dove vedere Pisa-Milan in tv e streaming

La partita tra Pisa e Milan, valida per l’anticipo della 25ª giornata di Serie A, si giocherà alla Cetilar Arena a partire dalle 20:45 di venerdì 13 febbraio. La partita potrà essere seguita in TV in streaming sulla piattaforma DAZN.