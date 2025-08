Pisa, Michel Aebischer è arrivato in sede | FOTO E VIDEO

Michel Aebischer è pronto per la sua avventura al Pisa. Il centrocampista ha raggiunto la sede nerazzurra

Michel Aebischer è pronto per la sua nuova avventura al Pisa. Come vi abbiamo raccontato, il centrocampista si trasferisce in nerazzurro dal Bologna.

Un rinforzo di qualità per il club toscano, che vuole centrare la salvezza per proseguire il proprio cammino in Serie A.

A guidare il club ci sarà Alberto Gilardino. L’ex allenatore del Genoa si è dimostrato entusiasta e carico per la sua avventura fin dalla prima conferenza stampa a Pisa.

Aebischer porterà in squadra l’esperienza necessaria per aiutare i nerazzurri a centrare la permanenza in Serie A.

Michel Aebischer è arrivato in sede: le immagini

Michel Aebischer ha raggiunto la sede del Pisa. Ecco le prime immagini del giocatore:

