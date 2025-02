Dalla Champions al Pisa, Solbakken: “Qui per l’ambizione della Serie A”

Il centrocampista norvegese ha deciso di passare dallo Sparta Praga alla Serie B, nella squadra di Inzaghi

Nella sessione di calciomercato appena conclusa, c’è un calciatore che ha deciso di prendere una scelta inconsueta: trasferirsi da una squadra che gioca in Champions League a una in Serie B.

Si tratta di Markus Solbakken. Il centrocampista norvegese, infatti, ha deciso di trasferirsi dallo Sparta Praga al Pisa di Filippo Inzaghi. Non è la prima volta che il giocatore sarà allenato da SuperPippo: “A sedici anni ero in prova al Bologna, lui era l’allenatore” ha confessatto lui stessi.

Classe 2000, nella prima metà di stagione è sceso in campo in ben quattro occasioni nella massima competizione europea, giocando anche contro Manchester City e Atletico Madrid.

Il motivo del trasferimento? Lo ha spiegato lui stesso nella conferenza stampa di presentazione: “Mi ha convinto il progetto del club, l’ambizione di andare in Serie A”.

Pisa e Solbakken: le strade si uniscono

Quelle del Pisa e di Markus Solbakken sono due strade che si sono incrociate, dopo essersi rincorse per oltre un anno.

Il giocatore, infatti, era nei radar dei nerazzurri quando ancora giocava in patria, nel Viking: “Sapevo del loro interesse da tanto tempo. Sono pure venuti a vedermi più volte”. Mediano, ma anche mezzala, un metro e ottanta due di altezza, Solbakken rappresenta un innesto qualitativo che mancava in un centrocampo dinamico e prettamente d’interdizione come quello dei nerazzurri.

Una curiosità? Il padre di Solbakken, Stale, è il commissario tecnico della Norvegia. “Non è il mio agente, non mette bocca sulle mie decisioni, ma mi sosterrà sempre” ha dichiarato il giocatore.