Il Pisa riparte, doppio Tramoni e Caracciolo: allungo sulla terza

La squadra di Inzaghi batte il Mantova dopo le due sconfitte negli scontri diretti, e vede aumentare il distacco dallo Spezia

“Sono contento, ma non ero preoccupato“. Filippo Inzaghi così ha parlato in conferenza stampa, parlando della vittoria del Pisa contro il Mantova.

Dopo le due sconfitte in trasferta negli scontri diretti contro Sassuolo e Spezia, i nerazzurri sono tornati al successo in casa e, complice il pareggio dello Spezia a Cesena, adesso il distacco proprio dalla squadra di D’Angelo, terza in classifica, è aumentato a cinque punti.

Una partita decisa dalla doppietta di Tramoni, che sale a quota undici a campionato, e da Caracciolo. Il gol del pareggio del Mantova è stato di Mancuso.

“Adesso ricarichiamo le pile in vista dell’ultimo sprint della stagione” ha commentato lo stesso Tramoni: restano otto partite da giocare in campionato, e l’obiettivo per i nerazzurri è la Serie A.

Ripartenza e un ritrovato cinismo: il Pisa c’è, eccome

“Sapevamo come gioca il Pisa: palla in avanti e si va a combattere“. Redolfi, difensore del Mantova, ha ragione. Questo è il Pisa di Inzaghi. Lo è dall’inizio della stagione.

Una squadra che gioca in verticale, con Lind a guidare il pressing sui difensori, Marin e Piccinini chiamati all’interdizione in mezzo al campo, con Touré e Angori (fresco di chiamata in under-21) che corrono sulle fasce. Ma nella partita della Cetilar Arena un altro giocatore si è preso la scena: Sernicola.

L’ex Cremonese, arrivato nel mercato di gennaio, ha sfoderato la sua migliore prestazione in maglia Pisa. Dalla sua fascia arrivano le maggiori occasioni, nasce il gol con il quale Caracciolo di testa ha riportato in vantaggio la squadra di Inzaghi: “Un gol che ha creato un’atmosfera diversa”. Il Pisa va all’arrembaggio: “Sì, è il nostro modo di giocare. Anche la nostra forza” ha detto Inzaghi.

La ciliegina sulla torta è sempre di Tramoni, con un gol in ripartenza, dopo un recupero di Piccinini, con il sinistro sul primo palo: “Un marchio di fabbrica ormai!”. E adesso è stata sbloccata dal primo minuto la coppia, tutta qualità, con Morutan: “L’allenatore ci dà grande libertà”.

Il Pisa è ripartito.