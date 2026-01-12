Pisa, Lusuardi piace a Bari e Reggiana. Bonfanti a Parma, Cremonese e Spezia: possono partire
Lusuardi e Bonfanti possono lasciare Pisa in prestito in questa sessione di calciomercato: i dettagli
Il Pisa è instancabile sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Alberto Gilardino, attualmente in ultima posizione in classifica in Serie A.
Con l’obiettivo di centrare la salvezza, i nerazzurri hanno già chiuso l’operazione per Bozhinov in difesa (oltre a Durosinmi per l’attacco).
Proprio con questi nuovi arrivi nello stesso reparto, si apre la possibilità che Mateus Lusuardi e Giovanni Bonfanti possano lasciare Pisa in questa finestra di mercato.
Sul brasiliano classe 2004 c’è l’interesse di Bari e Reggiana. L’italiano classe 2003, invece, piace a Parma, Cremonese e Spezia. Arrivato in estate in prestito con obbligo di riscatto condizionato dall’Atalanta, Bonfanti partirebbe a titolo definitivo.
Sempre in uscita, il Pontedera (Serie C, girone B) è vicino a Jeremy Mbambi, difensore classe 2008.