Pisa, cresce l’ottimismo per Felipe Loyola
Cresce l’ottimismo in casa Pisa per la buona riuscita dell’operazione che porterebbe il cileno classe 2000 in Toscana.
Aumenta la fiducia in casa Pisa per arrivare alla chiusura della trattativa con l’Independiente per Felipe Loyola.
Come raccontato nelle scorse ore, il Pisa sta lavorando per chiudere l’affare che darebbe a Gilardino un nuovo centrocampista nella lotta salvezza.
In questo senso, si registrano passi avanti e di pari passo cresce la fiducia. Il classe 2000 ha già scelto l’Italia come prossima tappa della sua carriera.
Loyola gioca all’Independiente dall’agosto del 2024 e ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2028 con il club argentino.