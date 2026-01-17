Pisa, Loyola è arrivato in città | FOTO e VIDEO

Il centrocampista cileno classe 2000 è il terzo rinforzo a disposizione di Gilardino. Nelle prossime ore la firma

Dopo Durosinmi (che ha segnato all’esordio) e Bozhinov, il Pisa è pronto ad accogliere il terzo rinforzo in questa sessione invernale di calciomercato. Felipe Loyola è arrivato in città, pronto a svolgere le visite mediche e firmare il proprio contratto con il club nerazzurro.

Loyola è giunto in serata dopo aver raggiunto l’Italia in giornata dall’Argentina. Il centrocampista cileno classe 2000 arriva dall’Independiente con la formula del prestito oneroso 1 milione e 300 mila euro, arricchito da bonus legati alla salvezza e al traguardo delle 100 presenze, oltre a un obbligo di riscatto fissato a 5,5 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi. L’Independiente conserverà inoltre il 30% sulla futura rivendita.

Nella giornata di domani, 18 gennaio, il giocatore svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto, prima di iniziare a lavorare insieme ai suoi nuovi compagni, impegnati alla preparazione della sfida di venerdì contro l’Inter del prossimo turno di campionato.

Alberto Gilardino, dopo il pareggio contro l’Atalanta, ai microfoni di Sky Sport aveva commentato l’arrivo di Loyola: “Per quello che ho visto è un centrocampista dinamico, box to box con qualità e dinamismo. Ha la “garra” giusta. Lo aspettiamo”

