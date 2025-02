Inzaghi convoca Buffon? Il figlio d’arte verso la prima chiamata con il Pisa

Prima convocazione del figlio dell’ex capitano dell’Italia da parte di Pippo Inzaghi

C’è un nuovo Buffon nel mondo del calcio. Si tratta di Louis Thomas, figlio di Gigi.

Classe 2007, il giovane è pronto alla prima convocazione in prima squadra in Serie B con il Pisa. Filippo Inzaghi, che del padre è stato a lungo compagno con la Nazionale, con la quale hanno vinto assieme il Mondiale del 2006, ha deciso di chiamare Buffon per la sfida contro il Cesena, in programma il 16 febbraio.

Mentre Gigi è diventato il numero uno in porta, Louis Thomas ha scelto il ruolo opposto, giocando in attacco, preferendo partire dalla fascia, come ala sinistra.

Dalla Primavera alla Serie B: prima chiamata per Buffon Jr

Louis Thomas è l’ennesimo figlio d’arte che si inserisce nel mondo del calcio.

Arrivato a Pisa nell’estate del 2023 e inizialmente aggregato con l’under-17, l’attaccante è stato convocato già la scorsa stagione, sotto età, con la Primavera. In stagione, in Primavera2 è sceso in campo 18 volte, trovando la rete in 4 occasioni.

I nerazzurri, attualmente secondi in Serie B, vogliono riprendere la corsa verso la Serie A e rialzarsi dopo la sconfitta contro il Cittadella. Per la sfida contro il Cesena, non sarà a disposizione Lind, squalificato. Per sopperire all’assenza del danese, Inzaghi ha così deciso di chiamare Buffon.

Il numero di maglia sarà il 16, come indicato nelle nuove numerazioni di maglia pubblicate ieri dalla Lega Serie B.

