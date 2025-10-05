Da Buffon a Buffon. Louis, figlio di Gianluigi, ha fatto il suo esordio in Serie A con la maglia del Pisa a 17 anni come il papà ai tempi del Parma

Buffon torna in campo in Serie A. Questa volta non si parla di Gianluigi ma di Louis, figlio del campione del mondo con l’Italia e bandiera della Juventus. Oggi, 5 ottobre 2025, Buffon Jr ha raccolto i suoi primi minuti in Serie A con il Pisa. Il classe 2007 aveva già fatto il suo esordio in nerazzurro in Coppa Italia contro il Torino.

Louis Buffon si è messo in luce con la Primavera del Pisa nella scorsa stagione. L’esterno ha totalizzato 27 presenze e 8 gol nello scorso campionato giovanile, oltre ad aver esordito in Serie B il 9 marzo 2025 contro lo Spezia.

Buffon ha iniziato la nuova stagione con la Primavera, raccogliendo un gol in 2 presenze. Gilardino ha deciso di aggregare il figlio d’arte alla prima squadra e oggi il giovane Louis, a 17 anni proprio come suo papà, ha esordito in Serie A.