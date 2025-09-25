Pisa, esordio in Coppa Italia per Louis Buffon
Primo ingresso in campo stagionale col Pisa per il giovane figlio d’arte
Dopo l’esordio in Serie B del finale della scorsa stagione, Louis Buffon compie un altro importante passo nel calcio dei grandi.
Il figlio di Gigi ha fatto il suo esordio col Pisa in Coppa Italia, entrando al 68′ della sfida dei sedicesimi di finale contro il Torino, nella città in cui il padre ha fatto la storia con la Juventus.
Alberto Gilardino ha mandato in campo il classe 2007 al posto di Vural, con la squadra rimasta in dieci dopo l’espulsione di Cuadrado e col risultato sull’1-0 per i granata.
Si tratta anche dell’esordio stagionale in partite ufficiali per il giovane attaccante, che attende ancora il debutto in Serie A.