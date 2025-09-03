Pisa, ufficiale l’arrivo di Lorran: il comunicato

Lorran è un nuovo giocatore del Pisa: il club nerazzurro ha annunciato il suo arrivo in prestito con opzione dal Flamengo

Il Pisa accoglie Lorran: l’attaccante brasiliano è un nuovo giocatore nerazzurro.

Classe 2006, il brasiliano arriva in prestito con opzione dal Flamengo, con cui ha vinto anche la Copa Libertadores Under 20.

Anche il presidente del Pisa Giuseppe Corrado ha parlato del suo arrivo: “Lorran? All’inizio non avevamo neanche il coraggio di menzionarlo perché pensavamo fosse un giocatore che potesse essere scelto anche da altre squadre“.

Adesso per Lorran ci sarà la prima esperienza in Italia, dopo essere cresciuto con il Flamengo e aver vinto la Copa America Under 17 con il Brasile.

Pisa, il comunicato su Lorran

“Pisa Sporting Club è lieto di annunciare il buon esito del deposito della documentazione relativa all’acquisizione a titolo temporaneo (con opzione) dal Cr Flamengo (Brasile) del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorran Lucas Pereira de Sousa, che da oggi indosserà i nostri Gloriosi colori“.

“Attaccante classe 2006, nazionalità brasilian, Lorran è cresciuto calcisticamente nel Flamengo, Società con cui ha vinto una Copa Libertadores Under 20, una Intercontinentale Under 20 e con cui ha debuttato giovanissimo nel Brasileirao collezionando 19 presenze (1 gol e 1 assist). Considerato uno dei migliori talenti emergenti del Brasile, Lorran ha vestito le maglie di tutte le nazionali giovanili Verdeoro conquistando anche la Copa America Under 17“.