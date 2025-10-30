Pisa-Lazio, ritardo nel fischio d’inizio: il motivo

Inizio ritardato in Pisa-Lazio: problema alla ricetrasmittente del guardalinee

Pisa-Lazio è la gara che chiude la nona giornata di campionato. Alla Cetilar Arena le due squadre sono scese in campo con qualche minuto di ritardo rispetto alle 20:45, gara in cui era previsto il fischio d’inizio.

Con le squadre già schierate in campo, Davide Massa ha atteso per dare il via alla partita a causa di un problema tecnico.

Un problema al microfono dell’assistente dell’arbitro ha costretto a un ritardo per agevolare i lavori di sistemazione e garantire la corretta comunicazione alla squadra arbitrale.

Una volta risolto il problema, dopo circa cinque minuti, ha avuto regolare inizio la partita