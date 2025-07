Pisa, piace Katseris. Offerta per Troilo: si aspetta la risposta del giocatore

Il club nerazzurro continua a muoversi sul mercato

Il Pisa è interessato a Panos Katseris, classe 2001 di proprietà del Lorient. Per il greco si tratterebbe di un ritorno in Italia, dopo le esperienze con le maglie di Pavia, Nocerina, Nuova Florida e Catanzaro. L’esterno potrebbe essere un rinforzo per Alberto Gilardino.

I toscani hanno presentato un’offerta anche per Mariano Troilo, difensore classe 2003 di proprietà del Belgrano. Si aspetta la risposta dell’argentino, cresciuto proprio nel settore giovanile del club argentino.