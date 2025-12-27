Pisa-Juventus, nel finale entra anche Louis Thomas Buffon
Nel finale del match tra Pisa e Juventus è entrato in campo Louis Thomas Buffon, figlio della leggenda bianconera Gianluigi
Buffon contro la Juventus. Chi l’avrebbe detto? Non Gianluigi, ma il figlio Louis Thomas.
Alberto Gilardino, a sette minuti dal termine (recupero incluso) decide di fare all-in attacco nel tentativo di recuperare il gol di Kalulu e inserire anche il figlio della leggenda bianconera.
Si tratta della quarta presenza in Serie A per Buffon, dopo quelle contro Bologna, Parma e Lecce.
Un ingresso che entra nella storia, proprio nell’ultima serata da minorenne per il giovane attaccante (a mezzanotte compirà diciotto anni), davanti agli occhi commossi della madre Alena Seredova, presente in tribuna alla Cetilar Arena.