Le formazioni ufficiali di Pisa-Juventus, gara valida per la 17ª giornata della Serie A in programma sabato 27 dicembre alle 20:45

A chiudere il sabato della 17ª giornata di Serie A ci sarà la partita tra Pisa e Juventus, in campo sabato 27 dicembre alle 20:45.

I nerazzurri vogliono tornare alla vittoria, che manca dal 7 novembre contro la Cremonese e che servirebbe per risollevare la squadra ferma al 19esimo posto.

Dall’altro lato i bianconeri vogliono continuare la striscia di vittorie in Serie A, che l’ha portata a salire fino al quinto posto.

Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori, Gilardino e Spalletti, per la partita.

Le formazioni ufficiali di Pisa-Juventus

PISA (4-4-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Angori; Touré, Aebischer, Vural, Leris; Moreo, Tramoni. Allenatore: Gilardino.

A disposizione: Andrade, Scuffet, Marin, Højholt, Buffon, Esteves, Coppola, Piccinini, Raul Albiol, Denoon, Maucci, Mbambi, Bonfanti, Lorran.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kelly; McKennie, Yildiz; Openda. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: Perin, Scaglia, Zhegrova, Milik, Adzic, Kostic, Miretti, Joao Mario, David, Rouhi, Pedro Felipe.

Dove vedere la partita in tv e streaming

La gara tra Pisa e Juventus, in programma per sabato 27 dicembre 2025 alle 20:45, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming su Sky Go, DAZN e NOW.