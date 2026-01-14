Pisa, Joao Pedro sempre più vicino: si tratta anche per Stojikovic
Il Pisa è sempre più vicino all’attaccante ex Cagliari: si tratta anche per Filip Stojilkovic del Cracovia
Il Pisa di Alberto Gilardino lavora per rinforzare l’attacco. La squadra nerazzurra è sempre più vicina a Joao Pedro. L’attaccante ex Cagliari potrebbe dunque tornare in Serie A dopo l’esperienza all’Atlético San Luis.
Il Pisa sta discutendo gli ultimi dettagli della clausola da 3,5 milioni di dollari con la squadra messicana.
Oltre a Joao Pedro si tratta anche per Filip Stojilkovic, attaccante svizzero classe 2000, attualmente in forza al Cracovia.