Joao Pedro vuole restare in Messico: ultimatum del Pisa
Joao Pedro-Pisa: non è ancora fatta. Il giocatore spinge per restare all’Atletico San Luis
Colpo di scena nella trattativa tra Joao Pedro e il Pisa. Arrivano conferme sull’indiscrezione lanciata dall’account x “CLMerlo”: il giocatore vuole restare in Messico.
Il Pisa sta insistendo per concludere positivamente la trattativa ma adesso Joao Pedro sta spingendo per restare all’Atletico San Luis.
Dietro questa decisione ci sarebbe la volontà del calciatore di non tradire il club e i suoi tifosi che vorrebbero una sua permanenza.
Il Pisa non si aspettava un dietrofront simile di Joao Pedro e aveva già preparato tutto per il suo arrivo in Italia. Il club attenderà una decisione definitiva entro la giornata di oggi.