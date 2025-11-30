Pisa-Inter, le formazioni ufficiali
Le scelte ufficiali di Gilardino e Chivu
In attesa del big match tra Roma e Napoli la tredicesima giornata di Serie A prosegue con la gara tra Pisa e Inter.
A quota 10 punti insieme al Lecce, i padroni di casa sono alla ricerca del settimo risultato utile consecutivo.
I nerazzurri, invece, vogliono tornare al successo dopo la doppia sconfitta tra campionato e Champions League contro Milan e Atletico Madrid.
Fischio d’inizio alle ore 15. Queste le scelte ufficiali di Gilardino e Chivu.
PISA (3-5-2): Scuffet; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Touré, Piccinini, Aebischer, Marin, Angori; Meister, Nzola. Allenatore: Alberto Gilardino.
A disposizione: Andrade, Vukovic, Leris, Hojholt, Tramoni, Buffon, Coppola, Moreo, Calabresi, Bettazzi, Maucci, Bonfanti, Lorran.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu.
A disposizione: Martinez, Taho, De Vrij, Zielinski, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Zopolato, Bisseck, Cocchi, Maye, Pio Esposito.
Dove vedere Pisa-Inter in diretta tv e streaming
Pisa-Inter, sfida valida per la 13ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 30 novembre alle 15:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn.