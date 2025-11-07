Pisa, dopo Cuadrado si ferma anche Akinsanmiro: le sue condizioni
Altro infortunio in casa Pisa: dopo Cuadrado si ferma anche Akinsanmiro.
Un brutto colpo per il Pisa, che è stato costretto a fare a meno di Ebenezer Akinsanmiro. Attorno al minuto sessanta della sfida dei nerazzurri contro la Cremonese, valida per l’undicesima giornata di Serie A, Gilardino è stato costretto a togliere il centrocampista nigeriano, tra i migliori in campo.
Un brutto infortunio alla spalla, quello accusato dal classe 2004 di proprietà dell’Inter, dopo un intervento da dietro di Franco Vazquez. La caduta è stata decisiva per Akinsanmiro, che ha chiesto immediatamente il cambio dopo aver sentito il prolbema alla spalla.
Si tratta del secondo infortunio per il Pisa nel corso della partita, già costretto a fare a meno di Cuadrado a causa di un problema muscolare nel corso del primo tempo