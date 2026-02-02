Pisa, l’arrivo in città di Samuel Iling Jr|FOTO e VIDEO

Dopo il cambio di allenatore, ecco anche l’ultimo rinforzo: foto e video dell’arrivo di Samuel Iling Jr a Pisa

Il Pisa, che ha deciso di sollevare dall’incarico di allenatore Alberto Gilardino, ha voluto portare un nuovo acquisto anche nell’ultimo giorno disponibile.

Se Hiljemark sarà infatti il nuovo allenatore dei nerazzurri, a rinforzare il reparto offensivo della squadra sarà Samuel Iling Jr, che arriva in prestito dall’Aston Villa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @_gianlucadimarzio.com_

In questi primi 6 mesi, l’esterno offensivo inglese ha giocato in prestito al West Brom in Championship, disputando 24 partite e segnando una rete. Si tratta di un ritorno per il calciatore, che ha già vestito le maglie di Juventus e Bologna.