Pisa, Hiljemark: “Qui per fare un percorso. Ma adesso abbiamo bisogno di punti”

L’allenatore svedese si è presentato in conferenza stampa alla vigilia della sfida dei nerazzurri contro il Verona

“Ha visto la luce quando gli altri vedevano solo il buio”. Così il direttore generale del Pisa, Giovanni Corrado, ha introdotto in conferenza stampa Oscar Hiljemark, nuovo allenatore del Pisa. Corrado ha prima voluto dedicare due parole a Gilardino: “Hanno fatto un ottimo lavoro, come gli avete riconosciuto. Vanno fatti loro i complimenti. La decisione è stata molto sofferta da un punto di vista professionale e umano. La realtà è che il secondo tempo di Milano e la partita contro il Sassuolo hanno fotografato la situazione di una squadra che poteva perdere entusiasmo”.

Anche Davide Vaira, direttore sportivo, ha detto la sua: “Abbiamo il dovere di credere nel nostro obiettivo. La caratteristica principale che cercavamo era l’entusiasmo e la volontà di crederci. Con Oscar abbiamo fatto una lunga chiamata domenica mattina. Una volta terminata ho chiamato Giovanni dicendogli: “E’ sveglio, è sveglio””. Una precisazione: “Non abbiamo bisogno di un motivatore, però, bensì di un allenatore con delle idee“.

A prendere la parola, quindi, è stato Hiljemark. “Sono orgoglioso di essere qui. Questo club è pieno di persone che vogliono il bene della squadra e della città“. L’allenatore svedese ha preso il posto di Gilardino, suo compagno al Palermo con cui parlava spesso di tattica (come ha ricordato a gianlucadimarzio.com): “Al momento non l’ho sentito. Gila è un grande, magari lo chiamerò nei prossimi giorni”.

Classe 1992, Hiljemark ha svelato le sue intenzioni: “Voglio fare un percorso qui lungo anni, ma adesso c’è bisogno di punti. L’unico obiettivo è la salvezza“.

Crediti foto: pisasportingclub.com

Hiljemark: “Dobbiamo avere umiltà e risultati”

“So che ci sono dubbi, domande su di me. Io ho fatto un percorso con il mio staff in passato, allenando anche in Europa League, giocando contro il Tottenham, il Nizza, la Roma. Adesso dobbiamo avere umiltà. Sono molto calmo“. Così si è presentato Hiljemark.

Grande voglia da parte dell’allenatore, che alla domanda su quando vedremo la sua mano nella squadra ha risposto: “Già da domani”. In più, ha svelato anche su cosa ha lavorato in questi giorni: “Ho fatto tre giorni di lavoro. In questi ho voluto mandare un messaggio: dobbiamo fare il primo gol“.

Da un punto di vista tattico, il Pisa andrà avanti con la difesa a tre: “Sì, la squadra è buona, con giocatori forti. Non cambierò. Il gruppo è fantastico, non ho mai allenato tanti giocatori. Ma l’ambiente è positivo, non ci sono problemi”.