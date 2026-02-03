Pisa, Hiljemark: “Voglio fare un gran lavoro e arrivare alla salvezza”

Oscar Hiljemark (IMAGO)

Le prime parole del nuovo allenatore del Pisa Oscar Hiljemark

Dopo l’esonero di Alberto Gilardino il Pisa ha ufficializzato il nuovo allenatore: Oscar Hiljemark.

L’ex centrocampista di Genoa e Palermo arriva dall’Elfsborg, squadra che milita nel massimo campionato svedese.

Nella giornata di oggi, martedì 3 febbraio, sono arrivate le sue prime parole in una breve intervista rilasciata dalla società nerazzurra.

Di seguito le prime parole Hiljemark da allenatore del Pisa.

Pisa, le prime parole di Oscar Hiljemark

L’allenatore svedese ha iniziato così la sua presentazione ai canali ufficiali nerazzurri: “È una grande occasione essere qui in un gran club. Voglio fare un gran lavoro insieme e cercare di arrivare alla salvezza insieme. Ho iniziato il mio percorso da allenatore come assistente, all’età di 28 anni. Negli ultimi 2-3 anni con il mio staff abbiamo fatto un gran lavoro in Svezia e ora siamo qua”.

Ha proseguito: “Il mio gioco? Voglio fare un lavoro tutti insieme, voglio grande verticalità con l’attacco dello spazio da parte degli attaccanti. Voglio anche una buona fase difensiva, è molto importante. Salvezza? È una situazione delicata ma è anche una grande occasione per fare un gran lavoro tutti insieme. La squadra ha tanti giocatori con grandi qualità. Bisogna lavorare e il nostro lavoro inizia oggi”.