Pisa, Hiljemark è arrivato in Italia | FOTO e VIDEO
È arrivato in Italia il nuovo allenatore del Pisa: Oscar Hiljemark è pronto a diventare ufficialmente il nuovo allenatore nerazzurro
Oscar Hiljemark è atterrato in Italia, a Bologna, pronto a iniziare la sua nuova avventura sulla panchina del Pisa.
La dirigenza nerazzurra ha scelto il profilo dello svedese per dare una scossa all’ambiente dopo l’esonero di Alberto Gilardino.
Per liberarsi, Hiljemark ha risolto il contratto che lo legava all’Elfsborg, club con cui si è messo in luce in patria, sposando immediatamente il progetto nerazzurro.
.@PisaSC, Hiljemark è atterrato a Bologna pic.twitter.com/8uufRaxrfL
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) February 2, 2026
Per il classe ’92 si tratta di un ritorno in Italia, questa volta in veste di allenatore: da calciatore, infatti, l’ex centrocampista aveva calcato i campi della Serie A difendendo i colori di Palermo e Genoa.