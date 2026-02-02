Questo sito contribuisce all'audience di

Pisa, Hiljemark è arrivato in Italia | FOTO e VIDEO

Gianluca Di Marzio 2 Febbraio 2026
Oscar Hiljemark
Oscar Hiljemark

È arrivato in Italia il nuovo allenatore del Pisa: Oscar Hiljemark è pronto a diventare ufficialmente il nuovo allenatore nerazzurro

Oscar Hiljemark è atterrato in Italia, a Bologna, pronto a iniziare la sua nuova avventura sulla panchina del Pisa.

La dirigenza nerazzurra ha scelto il profilo dello svedese per dare una scossa all’ambiente dopo l’esonero di Alberto Gilardino.

Per liberarsi, Hiljemark ha risolto il contratto che lo legava all’Elfsborg, club con cui si è messo in luce in patria, sposando immediatamente il progetto nerazzurro.

Per il classe ’92 si tratta di un ritorno in Italia, questa volta in veste di allenatore: da calciatore, infatti, l’ex centrocampista aveva calcato i campi della Serie A difendendo i colori di Palermo e Genoa.