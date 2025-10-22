Tre mesi di stop alle trasferte per i tifosi dopo gli scontri pre Pisa-Hellas Verona

Sabato 18 ottobre, a poche ore da Pisa-Hellas Verona, valida per la 7ª giornata di Serie A, sono avvenuti violenti scontri tra le due tifoserie. Il match è poi finito 0-0.

Pochi giorni dopo, ecco la decisione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, su indicazione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, dopo i violenti scontri avvenuti in via Piave tra tifoserie organizzate intorno alle 11:30, a più di tre ore dal fischio d’inizio.

Come riporta La Nazione, saranno dunque tre i mesi di divieto di trasferta per i tifosi di entrambe le squadre. Un provvedimento che entrerà in vigore già da venerdì 24 ottobre in occasione della trasferta del Pisa a San Siro contro il Milan. L’Hellas Verona, invece, nell’8ª giornata di Serie A accoglierà il Cagliari di Pisacane al Bentegodi e dovrà fare a meno dei proprio tifosi solo a partire dalla trasferta di Como del 29 ottobre.

La decisione è arrivata nella serata di mercoledì 22 ottobre, anche dopo un iniziale rinvio che ha permesso di effettuare un’ulteriore valutazione dei rischi. In particolare, da sottolineare proprio l’assenza di sostenitori del Pisa contro il Milan, con circa quattromila biglietti che erano già stati acquistati, andando a riempire il settore ospiti.