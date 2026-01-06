Duro sfogo di Alberto Gilardino al termine di Pisa-Como. L’allenatore nerazzurro non ha usato mezzi termini per esprimere la sua opinione sulla prestazione del suo attaccante M’Bala Nzola

Pisa che esce sconfitto dalla sfida contro il Como davanti al proprio pubblico: il match terminato 0-3 in favore della squadra di Fabregas, ha lasciato l’amaro in bocca all’allenatore dei padroni di casa, che al termine del match non le ha mandate a dire.

In particolare, Alberto Gilardino, si è soffermato sulla prestazione del suo attaccante, M’Bala Nzola: “Ha lavorato in fase difensiva, non ha sfruttato le occasioni create. Ci aspettiamo di più da lui: è un giocatore di esperienza, deve capire cosa vuole fare della sua vita calcistica. Valuteremo nelle prossime settimane la sua situazione.”

Pisa, Gilardino su Nzola: “Chi rimarrà qui deve mettersi in discussione al 110%”

L’allenatore nerazzurro ha continuato così: “Dovrò parlare con la società. Ho necessità e bisogno che chi rimarrà a Pisa nel girone di ritorno lo faccia in maniera collegata e con voglia di mettersi in discussione al 110%. Questo perché vogliamo provare a salvarci, chi avrò a disposizione deve avere la stessa mentalità. Poteva e doveva fare qualcosa di meglio…”