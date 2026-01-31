Pisa, ora è ufficiale: esonerato Gilardino

Ora è ufficiale: il Pisa ha esonerato Alberto Gilardino. Il club nerazzurro ha avviato i colloqui per cercare il sostituto

È ufficialmente terminata l’avventura di Alberto Giardino al Pisa, che ha comunicato sul proprio sito ufficiale l’esonero dell’allenatore.

Come raccontato in queste ore, il club nerazzurro ha deciso di cambiare guida tecnica per provare a dare una svolta al percorso della squadra.

Il Pisa ha avviato i colloqui, che andranno avanti nelle prossime ore, per scegliere il sostituto: si sondano in queste ore Marco Giampaolo e Roberto D’Aversa.

Di seguito la nota ufficiale dei nerazzurri.

Pisa, il comunicato sull’esonero di Gilardino

“Pisa Sporting Club informa di aver comunicato ad Alberto Gilardino la volontà, umanamente e professionalmente sofferta, di cambiare la guida tecnica della Prima squadra.

Ad Alberto e a tutti i componenti del suo staff il ringraziamento più vero per quanto hanno saputo dare in questi mesi al Club, alla squadra e ai tifosi nerazzurri.

Il Pisa Sporting Club, nelle prossime ore, comunicherà il nome del nuovo Responsabile Tecnico della Prima squadra“.