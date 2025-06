Pisa, fatta per Gilardino: per lui un contratto biennale più uno di opzione

Alberto Gilardino (Imago)

Il Pisa ha trovato il sostituto di Pippo Inzaghi: sarà Alberto Gilardino

Mentre in giornata il Palermo ha ufficializzato l’arrivo di Pippo Inzaghi come nuovo allenatore, il Pisa ha trovato il suo sostituto.

Si tratta di Alberto Gilardino, con cui è stato raggiunto un accordo anche dal punto di vista economico dopo l’avvicinamento degli scorsi giorni.

L’ex Genoa firmerà un contratto da due anni più uno di opzione, ora andrà definito lo staff che lavorerà con lui.

Per un ex attaccante che se ne va, ce n’è un altro che arriva in casa Pisa: Gilardino è pronto a iniziare la sua nuova avventura sotto la torre.