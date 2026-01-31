Pisa, riflessioni su Gilardino: in caso di cambio un nome può essere Giampaolo
Il Pisa riflette sulla posizione di Alberto Gilardino. Dopo la sconfitta contro il Sassuolo nel pomeriggio odierno, il club sta valutando se proseguire con lui o cambiare in vista dell’ultima parte di stagione.
Sicuramente si tratta di uno dei momenti più complicati della stagione, motivo per cui il Pisa vuole fare tutte le valutazioni del caso.
In caso di cambio, decisione che ancora non è stata presa, un nome potrebbe essere quello di Giampaolo, già incontrato dai nerazzurri nel casting estivo per la scelta dell’allenatore. Si rimane, comunque, in attesa della decisione.
Intanto, nel post partita nessuno rilascerà dichiarazioni.