Il racconto del gol vittoria del Pisa contro il Frosinone

Il Pisa, contro il Frosinone, trova il gol del vantaggio solo all’ottantesimo minuto. Lo fa grazie a… Filippo Inzaghi.

“SuperPippo” sì, partecipa attivamente al gol dei nerazzurri, raccogliendo velocemente un pallone uscito, consegnandolo direttamente nelle mani di Tramoni, che ha battuto velocemente la rimessa servendo Meister. Il danese, appena subentrato a Lind, controlla, entra in area e segna.

Qualcosa di già visto questa stagione in Italia. Sì, perché quanto fatto da Inzaghi ricorda ciò che fece Tudor alla sua prima partita alla Juventus. Un suo recupero del pallone favorì il gol di Yildiz. Il gol, però, non è valso la Serie A per il Pisa, data la vittoria dello Spezia contro la Salernitana che ha rimandato l’appuntamento con la promozione a domenica.

Ora c’è un solo punto che separa i toscani dal ritorno in massima serie, per cui basterà un pareggio nella prossima partita sul campo del Bari (qui tutte le combinazioni).

Pisa, vittoria e festa solo rimandata

È rimasta bloccata sullo 0-0 fino all’80’ la partita contro il Frosinone, ma alla fine il Pisa ha vinto e portato a casa i 3 punti nel segno di Pippo Inzaghi. L’allenatore è stato decisivo sul gol vittoria, sia velocizzando le operazioni sulla rimessa laterale che poco prima, mandando in campo Meister che in 2 minuti ha trovato il gol decisivo. A fine partita sono scoppiati i festeggiamenti dei tifosi locali, che però dovranno aspettare almeno fino a domenica per il salto di categoria.

In contemporanea, infatti, lo Spezia ha battuto per 2-0 la Salernitana, tenendo viva la speranza almeno per un’altra giornata. Rimangono 9 i punti che separano le 2 squadre in classifica e ai nerazzurri basterà un punto sul campo del Bari per chiudere i giochi. Questa volta, definitivamente.