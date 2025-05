Pisa, niente Tottenham per Coppola: resterà in nerazzurro

Novità in casa Pisa, dopo l’interesse del Tottenham per Francesco Coppola il classe 2005 rimarrà in nerazzurro.

Manca sempre meno all’inizio del calciomercato e i club stanno già iniziando a muoversi in vista della prossima stagione.

Nonostante le voci degli scorsi giorni su un possibile interessamento del Tottenham per Francesco Coppola, il classe 2005 resterà a Pisa.

Il difensore quindi rimarrà in nerazzurro dopo la stagione in prestito alla Vis Pesaro in questa stagione.

