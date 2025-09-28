Fiorentina, Pioli: “I tifosi sono scontenti? Anche noi, dobbiamo vincere le partite”

Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida tra la sua Fiorentina e il Pisa. Ecco le parole dell’allenatore

La Fiorentina non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro il Pisa. In casa dei nerazzurri Kean e compagni non sono riusciti a segnare alcun gol. Sul risultato pesano anche le due reti annullate proprio all’attaccante viola per fuorigioco.

L’avvio di stagione dei toscani è stato, fin qui, complicato. Sotto la guida di Pioli, la Fiorentina ha raccolto 3 punti in 5 partite con 3 pareggi e 2 sconfitte.

Al termine della partita Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni. L’allenatore della Fiorentina ha esordito dicendo: “Dobbiamo produrre di più, stiamo segnando poco. Dobbiamo avere più volontà nel cercare l’uno contro uno. Credo che la squadra abbia margini di miglioramento”.

“Tutti noi, io per primo, dobbiamo fare qualcosa in più. Non dobbiamo pensare ai singoli. Noto nella squadra grande volontà. Non c’è un singolo che deve migliorare, tutti noi dobbiamo fare meglio. Non abbiamo ancora vinto in campionato, non abbiamo la sfrontatezza e l’autostima di una squadra che sta bene. Questo momento va superato poco alla volta. Non siamo robot, anche noi viviamo di sensazioni, anche noi non siamo contenti. Dobbiamo ricercare sfrontatezza. Piano piano, trovando vittorie, ritroveremo condizioni“.

Fiorentina, Pioli: “Giusto che i tifosi non siano contenti”

Stefano Pioli ha proseguito parlando del sentimento della tifoseria:

“Giusto che i tifosi non siano contenti, nemmeno noi lo siamo. Dobbiamo vincere le partite, se non lo facciamo accetteremo le critiche. Non siamo però così indietro rispetto a quanto dicono i risultati. Siamo stati squadra oggi, siamo stati dentro la partita. I ragazzi hanno messo agonismo, intensità. Dovevamo puntare più sulla qualità“.

“I giocatori del Pisa sono gladiatori, noi non siamo stati da meno”

Stefano Pioli ha concluso parlando della prestazione del Pisa:

“Gioca sempre così, me lo aspettavo. Il Pisa aspettava fossimo più aggressivi, sono una squadra fisica, ben organizzata e ha messo in campo le caratteristiche. Questo stadio si chiama Arena perché vanno dentro i gladiatori, e noi non siamo stati da meno“.