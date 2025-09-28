Pisa-Fiorentina, annullato un gol a Meister: cosa è successo

Manganiello annulla la rete dopo il controllo del var

Pisa-Fiorentina è il derby per eccellenza in Toscana. Una partita sentitissima tra le due tifoserie e bloccata sul campo. O meglio, i nerazzurri erano riusciti a trovare la rete del vantaggio con Meister al 73esimo minuto, facendo esplodere di gioia il pubblico dell’Arena, ma il var ha deciso di anullare la rete.

Il motivo? Un tocco di mano e gol nell’immediatezza per Meister, subentrato nella ripresa a Nzola (che aveva colpito una traversa nel primo tempo). Il numero 9 del Pisa raccoglie il pallone spalla alla porta da fuori area, ma sul rimbalzo questo sbatte sul braccio. Annullata così la rete segnata da fuori area con il sinistro che aveva beffato De Gea.

La decisione è comunicata da Manganiello al pubblico. Si riparte dallo 0-0. Intanto, nella ripresa già annullati due gol a Kean per fuorigioco.

Qualche minuto dopo c’è stato un altro episodio dubbio in area di rigore con un tocco di mano di Pongracic che, però, non ha portato a nessun cambio di decisione da parte dell’arbitro.