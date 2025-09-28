Questo sito contribuisce all'audience di

Pisa-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Redazione 28 Settembre 2025
Moise Kean (IMAGO)
Moise Kean (IMAGO)

Le formazioni ufficiali della sfida tra Pisa e Fiorentina, valida per la quinta giornata del campionato di Serie A. 

Pisa e Fiorentina si affrontano in un sentitissimo derby alle 15  di domenica 28 settembre.

Da una parte ci sono i nerazzurri, ancora alla ricerca della prima gioia da tre punti nella categoria dopo 3 sconfitte e una vittoria.

Dall’altra c’è la squadra di Stefano Pioli che non vive un bel momento dopo i soli 2 punti in 4 gare.

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida.

Le formazioni ufficiali

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Leris; Tramoni, Nzola. Allenatore: Gilardino.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pablo Marì, Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Kean, Gudmundsson. Allenatore: Pioli.

Alberto Gilardino, allenatore Pisa

Dove vederla in tv

Il match tra Pisa e Fiorentina, in programma alle ore 15 all’Arena Garibaldi, è valido per la quinta giornata del campionato di Serie A.

La sfida sarà visibile in diretta streaming su DAZN.