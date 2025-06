Il Pisa ha comunicato di aver risolto ufficialmente il contratto con l’allenatore Filippo Inzaghi

Il Pisa ha comunicato di aver risolto consensualmente il contratto con Filippo Inzaghi.

L’allenatore saluta il club nerazzurro dopo la promozione in Serie A. I toscani hanno concluso la scorsa stagione di B al secondo posto con 76 punti in 38 giornate.

Inzaghi ha guidato la squadra lungo una stagione entusiasmante, conclusa alle spalle del Sassuolo e con ben 10 punti in più rispetto allo Spezia, terzo e sconfitto nelle finali playoff contro la Cremonese.

Con una nota sul sito, il Pisa ha ufficializzato l’addio con l’ex bomber del Milan.

Pisa-Inzaghi, ufficiale la risoluzione contrattuale

Di seguito il comunicato del club:

“Il Pisa Sporting Club comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale in essere con il signor Filippo Inzaghi che, da oggi, lascia l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra.

La Società ringrazia Filippo Inzaghi, unitamente al suo Staff, per l’opera professionale svolta e per il proficuo e vincente percorso congiunto culminato con la promozione nella Massima Serie. A loro giungano i migliori auspici per il prosieguo delle rispettive carriere.”