Pisa, comunicato l’esonero ad Alberto Gilardino
Il Pisa ha comunicato l’esonero ad Alberto Gilardino, manca solo l’ufficialità: partiti i colloqui per scegliere il sostituto
La sconfitta interna contro il Sassuolo per 1-3 è stata decisiva: Alberto Gilardino è stato esonerato dal Pisa.
Il club nerazzurro ha appena comunicato la scelta all’allenatore, e manca soltanto l’ufficialità.
La dirigenza del Pisa ha cominciato i colloqui per scegliere il sostituto di Gilardino: si sondano in queste ore Giampaolo e D’Aversa.
Si chiude dunque l’avventura dell’allenatore dopo 23 partite, dove i nerazzurri hanno vinto una sola volta, pareggiandone 11 e perdendone altrettante.