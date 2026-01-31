Questo sito contribuisce all'audience di

Pisa, comunicato l’esonero ad Alberto Gilardino

Redazione 31 Gennaio 2026
Il Pisa ha esonerato gilardino
Alberto Gilardino (IMAGO)

Il Pisa ha comunicato l’esonero ad Alberto Gilardino, manca solo l’ufficialità: partiti i colloqui per scegliere il sostituto

La sconfitta interna contro il Sassuolo per 1-3 è stata decisiva: Alberto Gilardino è stato esonerato dal Pisa.

Il club nerazzurro ha appena comunicato la scelta all’allenatore, e manca soltanto l’ufficialità.

La dirigenza del Pisa ha cominciato i colloqui per scegliere il sostituto di Gilardino: si sondano in queste ore Giampaolo D’Aversa.

Si chiude dunque l’avventura dell’allenatore dopo 23 partite, dove i nerazzurri hanno vinto una sola volta, pareggiandone 11 e perdendone altrettante.