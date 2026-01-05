Pisa, Durosinmi ha svolto le visite mediche | VIDEO

Rafiu Durosinmi è arrivato a Bologna e ha sostenuto le visite mediche con il Pisa: i dettagli

Rafiu Durosinmi è arrivato in Italia, più precisamente a Bologna presso il centro Isokinetik, per svolgere le visite mediche prima di diventare ufficialmente un nuovo calciatore del Pisa.

L’attaccante nigeriano classe 2003 arriva dal Viktoria Plzen e, considerato il costo del cartellino di 9 milioni più 2 di bonus, diventerà l’acquisto più oneroso della storia della società nerazzurra toscana.

Il 23enne partirà ora in direzione Pisa e in serata raggiungerà i nuovi compagni di squadra nella sede del ritiro prepartita.

Nelle prossime ore firmerà il proprio contratto e con ogni probabilità sarà sugli spalti della Cetilar Arena per assistere al match delle 15:00 contro il Como.

&

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @_gianlucadimarzio.com_

nbsp;