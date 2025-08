Cuadrado inizia l’avventura al Pisa: “Sono contento di essere qui” | VIDEO

Juan Cuadrado ha rilasciato alcune dichiarazioni al suo arrivo all’aeroporto di Firenze

Juan Cuadrado è pronto per la sua avventura al Pisa. Il giocatore è arrivato da poco all’aeroporto di Firenze, ora viaggerà in direzione Tirrenia, dove si svolge il ritiro della squadra. Nella giornata di domani, il sudamericano sosterrà le visite mediche.

Il colombiano ha rilasciato alcune dichiarazioni al suo arrivo: “Sono contento per questa grande sfida, sono molto emozionato di continuare la carriera in quella che è praticamente la mia seconda casa”.

Il terzino ha spiegato perché ha scelto il Pisa: “Appena ho parlato con la società, con l’allenatore, avendo il sogno magari di lottare per un posto al mondiale con questo grande progetto e avendo la possibilità di giocare un po’ di più, di riposare bene in settimana per arrivare bene alle partite, ho pensato molto questo e alla fine mi hanno convinto Corrado e l’allenatore e subito ho detto sì“. Cuadrado ha aggiunto: “Ho già parlato con Gilardino, ora lo farò sicuramente di persona e sarà bellissimo parlare con lui.

L’ex Atalanta ha concluso dicendo: “Cosa può dare Cuadrado al Pisa? Mi sento molto bene, mi sento ancora con molta forza. Con l’allenatore e con tutto lo staff penso che cercheranno di aiutarmi ad essere al massimo e io credo che se sono al massimo al 100% posso ancora dare tanto alla squadra”. Infine, un saluto ai tifosi: “Un abbraccio a tutti, sono molto contento di essere qui e spero di vederli tutti presto”

Le parole di Cuadrado: il video

Ecco le prime parole di Juan Cuadrado al suo arrivo a Firenze:

