Pisa, Cuadrado e Aebischer domani in città

Il Pisa è pronto ad accogliere altri due colpi di mercato: Juan Cuadrado e Michel Aebischer saranno domani in città.

Continua a muoversi sul mercato il Pisa di Alberto Gilardino: per affrontare la prossima Serie A, il club nerazzurro è pronto ad accogliere due nuovi volti.

Juan Cuadrado e Michel Aebischer, infatti, arriveranno domani in città, per sostenere le visite mediche da nuovi giocatori del Pisa.

Il primo arriva da svincolato dopo l’ultima esperienza con la maglia dell’Atalanta, il secondo arriva dal Bologna in prestito con obbligo di riscatto.

I due saranno domani in città per rinforzare ulteriormente il Pisa in vista della stagione del ritorno in Serie A.