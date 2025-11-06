Pisa, Gilardino: “Con la Cremonese non è uno scontro diretto. Lorran? Se non gioca è colpa mia”

Le dichiarazioni dell’allenatore del Pisa alla vigilia dell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A

Quattro i risultati utili consecutivi del Pisa in campionato, che è ancora alla ricerca però del primo successo. La squadra nerazzurra, nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A, alla Cetilar Arena ospita la Cremonese di Davide Nicola.

Alberto Gilardino ha presentato la partita nella consueta conferenza stampa della vigilia. “Servirà il fuoco dentro. Abbiamo il desiderio di fare una partita da Pisa nel nostro stadio”.

Grande fiducia da parte dell’allenatore nei confronti dei propri giocatori: “Confido in loro, nelle loro qualità tecniche, tattiche e soprattutto umane. Abbiamo avuto difficoltà contro squadre che giocano col blocco basso, ma è un aspetto sul quale abbiamo lavorato in settimana“.

Sei punti in classifica e quattro pareggi di fila. Adesso il Pisa vuole fare uno step in più: “Abbiamo un importante margina di miglioramento, nei singoli, come Vural, ma nel collettivo in generale. Siamo chiamati a un percorso difficile, del quale me ne prendo le responsabilità: crescere in breve tempo portare risultati“.

Gilardino: “Caracciolo? Tanta roba! Lorran non gioca per colpa mia”

La partita contro la Cremonese per Gilardino non rappresenta uno scontro diretto: “Non possiamo parlarne: hanno 14 punti. Stanno raccogliendo i meriti di una squadra organizzata e un allenatore ben preparato. Bisogna dargli atti e meriti di ciò che sta facendo a Cremona in questo momento. La società ha già fatto la Serie A, e la storicità aiuta. In mezzo al campo hanno fisicità e qualità: Vandeputte è la sorpresa del campionato“.

Tra gli elementi più positivi nella stagione del Pisa c’è sicuramente il capitano, il trentaquattrenne Antonio Caracciolo: “Un gladiatore. Mi auguro che possa mantenere questo livello fisico e mentale. Adesso posso dire: “Tanta roba”“.

Tra i nuovi arrivi c’è un 2006 che in Serie A ha giocato dieci minuti, segnando contro il Napoli: Lorran. “Se non gioca è colpa mia. Ma adesso ho trovato un equilibrio. Gli ho detto di continuare a lavorare: negli ultimi 20-25 metri può spezzare la partita“.

Una rosa, quella dei nerazzurri, dalla quale Gilardino attinge a pieno: “Siamo una delle poche squadre, se non l’unica, ad aver cambiare sette giocatori da una partita a un’altra. Ciò testimonia che sono tutti utili. Non lo dico a caso, ma è la realtà. Per come li vedo allenarsi mi hanno dimostrato a Torino di aver fatto cose importanti. Sono felice di avere un gruppo dove tutti si sentono responsabili”.