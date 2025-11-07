Le formazioni ufficiali di Pisa-Cremonese, anticipo del venerdì dell’11a giornata di Serie A

Pisa e Cremonese sono pronte a scendere in campo per aprire l’11a giornata di Serie A, l’ultima prima della terza sosta per le Nazionali.

La squadra di Gilardino è in crescita, e arriva a questa partita dopo 4 pareggi consecutivi, di cui due contro Lazio e Milan. I nerazzurri cercano ancora il primo successo in stagione, che li porterebbe in una situazione di classifica lievemente migliore.

Ottimo è invece stato l’avvio della squadra di Nicola. La Cremonese è infatti decima in classifica e ha perso solamente due partite, contro Inter e Juventus.

Di seguito le scelte dei due allenatori.

Pisa-Cremonese, le formazioni ufficiali

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Vural, Aebischer, Akinsanmiro, Cuadrado; Moreo, Nzola. Allenatore: Alberto Gilardino

A disposizione: Andrade, Scuffet, Angori, Marin, Leris, Hojholt, Meister, Tramoni, Buffon Louis, Coppola, Piccinini, Albiol, Denoon, Bonfanti, Pereira.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Vandeputte, Bondo, Faye; Vazquez; Vardy. Allenatore: Davide Nicola.

A disposizione: Silvestri, Nava, Valoti, Johnsen, Sarmiento, Floriani Mussolini, Lordkipanidze, Folino, Bonazzoli.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita sarà visibile in diretta televisiva sia su Sky Sport Calcio sia su DAZN.