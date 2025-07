Pisa, Corrado: “Traguardo che inseguivamo da tempo. Abbiamo fatto scelte difficili”

Le dichiarazioni dell’amministratore delegato del Pisa in collegamento a Sky Sport

Il Pisa si appresta a vivere la stagione del ritorno in Serie A dopo ben 34 anni.

L’amministratore delegato Giovanni Corrado è intervenuto in diretta a Sky Sport dalla sede del ritiro precampionato a Morgex, in Valle d’Aosta.

La situazione in campo, le aspettative e le pietre miliari del percorso che ha portato i nerazzurri a questo traguardo, con anche un po’ di mercato.

Di seguito le sue dichiarazioni.

Pisa, le parole di Corrado

Sulla Serie A: “Stiamo iniziando a farci l’abitudine, è un traguardo che inseguivamo da tanto tempo. Il Pisa è una società che può stare in Serie A. Oggi ci approcciamo con umiltà, siamo riusciti a raggiungere quello che per noi sarà un punto di partenza”.

Il direttore generale non ha dubbi sul momento più importante delle ultime stagioni: “La finale persa con il Monza è stata la pietra miliare del nostro percorso. Lì abbiamo imparato ad accettare la sconfitta, è stata una batosta non solo sportiva. Lì dissi che non sarebbe stata una questione di se, ma di quando. Il traguardo poi è arrivato, siamo ripartiti e abbiamo fatto scelte difficili”.

“Mercato? Stavamo facendo del mercato in uscita, abbiamo tanti ragazzi giovani con richieste dalla Serie C e dall’Estero. In entrata non sappiamo ancora, la cosa più importante è parlare dei giocatori che sono qui” ha concluso il DG.