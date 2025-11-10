Corrado: “Non avrei mai immaginato il Pisa davanti alla Fiorentina”

Le parole del presidente del Pisa a margine del Gran Galà del Calcio. Al centro gli ultimi risultati dei nerazzurri in campionato.

Il Pisa ha trovato la sua prima vittoria in casa nella sfida interna contro la Cremonese di Davide Nicola.

Un successo che ha permesso ai nerazzurri di raccogliere i frutti dopo tante prestazioni positive contro grandi squadre. Durante la pausa delle nazionali, a commentare alcune dinamiche delle ultime gare, è intervenuto il presidente dei toscani Giuseppe Corrado.

Giuseppe Corrado ha parlato del fatto che la sua squadra si trovi alla Fiorentina in classifica: “No, a questo non avrei mai pensato, credo sia un fatto eccezionale, temporaneo, che non rispecchia i valori in campo delle squadre”.

Infine, il presidente del Pisa ha concluso: “Non avrei forse neanche mai pensato che il Pisa fosse in una posizione di classifica che oggi varrebbe la salvezza. Gilardino è stato bravo. Abbiamo avuto anche episodi sfortunati di gioco, poi qualche episodio sfortunato arbitrale“.