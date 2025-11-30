Questo sito contribuisce all'audience di

Pisa, Corrado: “Gilardino si è dimostrato migliore di quello che ci aspettavamo”

Redazione 30 Novembre 2025

Le parole del presidente del Pisa Giuseppe Corrado ai microfoni di Sky Sport prima della sida contro l’Inter.

La tredicesima giornata di Serie A prosegue con la sfida delle 15:00 tra il Pisa di Gilardino e l’Inter di Chivu.

Prima dell’inizio della sfida il presidente Giuseppe Corrado ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Il Pisa sta bene: qualche defezione, ma Gilardino ci ha abituato a cambiare. Negli ultimi anni l’Inter ha dominato il campionato italiano e anche in Europa: sarà ferita per le ultime due sconfitte. Rivedere l’Inter all’Arena Garibaldi sarà una grande soddisfazione per tutti i tifosi“, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete del presidente nerazzurro.

Le parole di Corrado

Corrado ha continuato parlando di Gilardino: “Mi aspettavo un bravo allenatore, perché le sue credenziali erano buonissime. A Genova aveva fatto bene: un allenatore di cui noi avevamo e abbiamo ampia fiducia. Si è dimostrato migliore di quello che ci aspettavamo anche nel tenere il gruppo“.

Infine ha concluso su Akinsanmiro e Touré: “Touré è già due anni che lo stanno guardando in tanti. Akinsanmiro è un giocatore forte: è dell’Inter ma abbiamo il diritto di riscatto, è un giocatore di grande qualità“.