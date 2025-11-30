Pisa, Corrado: “Gilardino si è dimostrato migliore di quello che ci aspettavamo”

Le parole del presidente del Pisa Giuseppe Corrado ai microfoni di Sky Sport prima della sida contro l’Inter.

La tredicesima giornata di Serie A prosegue con la sfida delle 15:00 tra il Pisa di Gilardino e l’Inter di Chivu.

Prima dell’inizio della sfida il presidente Giuseppe Corrado ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

“Il Pisa sta bene: qualche defezione, ma Gilardino ci ha abituato a cambiare. Negli ultimi anni l’Inter ha dominato il campionato italiano e anche in Europa: sarà ferita per le ultime due sconfitte. Rivedere l’Inter all’Arena Garibaldi sarà una grande soddisfazione per tutti i tifosi“, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete del presidente nerazzurro.

Le parole di Corrado

Corrado ha continuato parlando di Gilardino: “Mi aspettavo un bravo allenatore, perché le sue credenziali erano buonissime. A Genova aveva fatto bene: un allenatore di cui noi avevamo e abbiamo ampia fiducia. Si è dimostrato migliore di quello che ci aspettavamo anche nel tenere il gruppo“.

Infine ha concluso su Akinsanmiro e Touré: “Touré è già due anni che lo stanno guardando in tanti. Akinsanmiro è un giocatore forte: è dell’Inter ma abbiamo il diritto di riscatto, è un giocatore di grande qualità“.