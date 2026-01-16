Le parole di Giovanni Corrado, amministratore delegato del Pisa, sull’ipotesi di un ritorno di Lorenzo Lucca

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Pisa-Atalanta, l’amministratore delegato dei padroni di casa Giovanni Corrado ha parlato ai microfoni di SkySport.

Il dirigente nerazzurro ha commentato le ultime notizia di calciomercato, come il mancato arrivo di Joao Pedro e l’ipotesi Lucca, in uscita dal Napoli.

Corrado ha ammesso: “Joao Pedro ha scelto un’altra strada, sebbene avesse inizialmente deciso di intraprendere quest’idea con noi. Chiusa una porta, si apre un portone”.

Sul possibile ritorno di Lucca ha poi risposto: “Oggi è fantacalcio. A Lorenzo vogliamo bene, è un giocatore importante oltre che un ottimo ragazzo. Probabilmente gli portiamo anche fortuna, dal momento che in Serie A ha segnato soltanto contro di noi. Ci sentiamo spesso e gli diciamo che deve mostrare le sue qualità al Napoli. Poi per il resto si vedrà”.

Pisa, Corrado: “Bozhinov e Durosinmi sono pronti”

I primi due colpi del Pisa sono stati Bozhinov e Durosinmi. Corrado ha commentato così il loro arrivo: “Bozhinov è un ragazzo del 2005, molto talentuoso e pronto per giocare. Idem per Durosnimi, sono giocatori da Pisa”.