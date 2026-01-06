Le formazioni ufficiali scelte da Gilardino e Fabregas per Pisa-Como, prima gara della 19ª giornata di Serie A

Sarà un turno decisamente atipico il 19° della Serie A, che si apre martedì 6 gennaio alle 15 con la sfida tra Pisa e Como.

In campo due squadre che sono ben lontane in classifica, divise da 18 punti. Ai locali la vittoria manca dal 7 novembre, dal successo ottenuto contro la Cremonese.

Gli ospiti invece dopo gli stop contro Inter e Roma hanno trovato per due volte di fila i tre punti contro Lecce e Udinese. E potranno contare anche sul rientro di Nico Paz.

Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Gilardino e Fabregas, i due allenatori, per il match pomeridiano di campionato.

Le formazioni ufficiali di Pisa-Como

PISA (3-5-2): Semper; Coppola, Canestrelli, Caracciolo; Touré, Marin, Aebischer, Piccinini, Angori; Tramoni, Nzola. All. Gilardino

A disposizione: Andrade, Scuffet, Leris, Hojholt, Buffon, Esteves, Moreo, Calabresi, Bettazzi, Denoon, Mbambi, Bonfanti, Lorran.

Esordio assoluto per Coppola, che si era rotto il perone a giugno ed era rimasto fuori dai giochi per 4 mesi. L’anno scorso, dopo aver fatto bene in prestito alla Vis Pesaro, il Pisa rifiutò un’offerta da 4 milioni di euro arrivata dal Lens, respingendo anche l’interesse del Tottenham.

COMO (4-2-3-1): Butez; Kempf, Ramón, Smolcic, Valle; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Rodríguez, Douvikas. All. Fabregas

A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Dossena, Caqueret, Sergi Roberto Alberto Moreno, Baturina, Posch, Vojvoda, Diego Carlos, Le Borgne, Van Der Brempt, Cerri.

