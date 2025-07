Colpo Pisa: arriva Cuadrado

Colpo del Pisa per la prossima stagione di Serie A: arriva l’ex Juventus, Inter e Atalanta per rinforzare il reparto esterni.

Juan Cuadrado giocherà nel Pisa nella prossima stagione. Questo è il colpo clamoroso del ds Vaira e del dg Corrado, che si è fatto così un regalo di compleanno non da poco, un lusso per una neopromossa.

Un anno di contratto per il colombiano, che firma da svincolato dopo l’ultima esperienza lo scorso anno con l’Atalanta. In passato, Cuadrado ha vestito per una stagione la maglia dell’Inter vincendo uno scudetto, quello della seconda stella nerazzurra. Nelle precedenti 8 stagioni ha giocato con la Juventus, dove ha vinto 5 volte lo scudetto, 4 volte la Coppa Italia e 2 volte la Supercoppa Italiana.

Il giocatore firmerà dopo tre settimane di lavoro a fari spenti del suo agente Alessandro Lucci con la dirigenza del Pisa, che riesce così a portare in Toscana il classe 1988. Esperienza, corsa e tecnica al servizio di Gilardino.

Il club nerazzurro, però, non era l’unico interessato a Cuadrado. Su di lui, infatti, c’era anche l’interesse del Valencia, ma la sua volontà è stata decisiva e lo ha portato a Pisa.